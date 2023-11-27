Цього вам не розповідали в школі: 5 вражаючих фактів про Івана Франка

Іван Франко, відомий як літературний геній та ерудит, прожив життя, сповнене інтригуючих подій. Хоча багато хто знає його як геніального письменника, науковця та громадського діяча, існують менш відомі аспекти його життя, які, безсумнівно, здивують вас. UAportal ділиться деякими цікавими фактами про Івана Яковича Франка.

Одруження з розрахунку

Цікаво, що вибір супутниці життя Франка не ґрунтувався на особистій прихильності чи багатстві. Він одружився з Ольгою Хоружинською, дівчиною зі Східної України, з наміром символізувати єдність усіх українців. У листі до Агатангела Кримського він зізнався, що одружився зі своєю теперішньою дружиною з національної лояльності, бажаючи мати високоосвічену українську дружину.

Ольга походила із заможної патріотичної родини. Хоча мета їхнього шлюбу не приховувалася і була спрямована насамперед на зміцнення єдності, і Франко, і Хоружинська бачили переваги у своєму партнерстві.

Зв'язок з містичним світом

Франко вірив, що володіє магічним зв'язком з потойбічним світом. Одного разу він придбав старий рукопис у львівського антиквара, стверджуючи, що отримав вказівку від померлої істоти. Він навіть опублікував його як невідому драму Адама Міцкевича, хоча літературні критики заперечують це твердження.

Хоча деталі спілкування Франка з цими потойбічними світами залишаються скупими через відсутність його щоденникових записів, обмежені уривки з листів і нотаток дають невелике уявлення про них. Наприклад, його хвороба у віці 52 років змусила його шукати лікування в хорватському містечку Ліпік, що призвело до химерних галюцинацій і, ймовірно, підживлювало його духовні здібності.

Захисник прав жінок

Займаючи напрочуд прогресивну для свого часу позицію, Іван Якович підтримував справу українського фемінізму. Незважаючи на панівні в галицькому суспільстві консервативні та радикальні настрої, Франко розглядав жінку як рівноправну особистість, поважаючи її свободу та права в суспільстві.

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Першовідкривач модного тренду

Іван Якович мав особливе почуття стилю, яке виходило за межі його літературної персони. Він відіграв значну роль у популяризації моди на носіння вишиванок під піджаками. Давня традиція вишивання була вкорінена в родині Франків, і навіть після переїзду до міста поет продовжував носити цей одяг.

Письменник вдень, рибалка на вихідних

Захоплюючись різними хобі, Франко з раннього дитинства розвинув глибоку пристрасть до риболовлі, яка збереглася протягом усього його життя. Його син Тарас з любов'ю згадує їхні літні канікули, коли першим їхнім заняттям незмінно була риболовля. Франко передав синам свої знання з плетіння сіток та виготовлення наживок.

Тарас також з гумором згадує наслідки їхніх рибальських походів, розповідаючи про зусилля матері у приготуванні багатого улову: варінні, смаженні чи маринуванні.

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