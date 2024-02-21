Це небезпечно: Чому насправді не варто мити посуд у гостях

На перший погляд здається, що допомогти господарям розібратися з купою брудного посуду після вечірки – звичайна справа. Так роблять багато людей. Однак народні прикмети кажуть, що краще цього не робити. UAportal дізнався, чому не можна мити посуд у гостях.

Порушення енергетики будинку. З точки зору езотерики, кожна річ в оселі просякнута невидимою енергією. Вона сформувалася в процесі життя господарів.

Коли роботу по господарству починає виконувати людина, яка не живе в будинку, відбувається порушення енергетичного поля. А це загрожує неприємностями для господарів: сварками, хворобами, фінансовими проблемами.

Вимивання достатку. Повір'я говорить, що чужі руки "вимивають достаток". І це стосується не тільки грошей, а й здоров'я та стосунків.

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Ще одне повір'я говорить, що певна реакція може наздогнати гостя, який вирішив взяти мочалку в руки. Кажуть, що людина може накликати на себе хворобу, особливо в тих випадках, коли миє посуд після людини, яка має проблеми зі здоров'ям.

Виняток з прикмети робиться для близьких родичів, які не живуть в одному будинку. Прикмета поширюється тільки на звичайних гостей, які пов'язані з господарями тільки дружніми стосунками.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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