Цим знакам зодіаку варто очікувати проблем в стосунках до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. Дізнайтеся, як входження Марса у знак Терезів впливатиме на їхні стосунки.

Овен

Проблеми у відносинах можуть виникнути у Овнів через їх імпульсивний характер, що призводить до суперечок і конфліктів. Їхня схильність діяти, перш ніж думати, може призвести до непорозумінь та скривджених почуттів, а потреба в незалежності може перешкоджати здатності йти на компроміс.

Телець

Цього тижня, коли Марс входить у знак Терезів, Тельці можуть зіткнутися з проблемами у відносинах через свою впертість та опір змінам. Цінність, яку Тельці надають стабільності, може призвести до проблем адаптації у відносинах.

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Близнюки

Близнюки можуть відчувати труднощі у відносинах через свою нерішучість, що створює плутанину та невизначеність у партнерських відносинах. Їхня потреба у різноманітності та стимуляції може створювати проблеми у підтримці стабільності, а непослідовність може призвести до труднощів у розумінні їхніх бажань.

Рак

Входження Марса у знак Терезів може викликати проблеми у відносинах для Раків через їхню емоційну чутливість, що призводить до перепадів настрою та підвищеної емоційної реакції. Їхній захисний характер може призвести до зайвої опіки, створюючи співзалежну динаміку у відносинах.

Лев

Лев може відчувати проблеми у відносинах через свою потребу у схваленні та увазі, що призводить до динаміки влади та проблем у підтримці рівності. Їхній гордий характер ускладнює визнання вини, що призводить до впертості та невирішених конфліктів з партнерами.

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