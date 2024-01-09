Цим знакам зодіаку пощастить у коханні: Марс несе любовний успіх цього тижня

UAportal підготував гороскоп для Раків, Водоліїв, Близнюків, Овнів та Риб. Цього тижня планетарний вступ Марса у знак Терезів приносить значні зміни у коханні та стосунках для цих знаків зодіаку.

Раки

Раки, відомі своєю пристрасною натурою, швидше за все, зазнають підвищеного успіху в коханні. З припливом енергії Марса у Терезах, Раки можуть очікувати більше можливостей для романтики та глибоких зв'язків.

Водолії

У любовну сферу з новим почуттям удачі вступає Водолій. Завдяки харизматичному впливу Марса у Терезах, Водолії можуть залучити потенційних партнерів або зміцнити вже існуючі відносини. Цей тиждень – ідеальний час, щоб висловити свої почуття і встановити глибші емоційні зв'язки.

Читайте також: Три знаки зодіаку наблизяться до духовного пробудження: Гороскоп на 2024 рік

Близнюки

Коли Марс входить у знак Терезів, Близнюки опиняються у вигідному становищі, якщо справа доходить до кохання. Відомі своєю чарівністю та інтелектуальною натурою, Близнюки можуть зіткнутися із захопливими романтичними можливостями протягом цього тижня.

Овни

Входження Марса у знак Терезів обіцяє Овнам хороші новини, створюючи живильне середовище для кохання та стосунків. Овни, що характеризуються своєю турботливою та чутливою натурою, можуть відчути значну удачу в серцевих справах цього тижня.

Риби

Риби також можуть розраховувати на підвищену удачу в коханні з входженням Марса у знак Терезів. Відомі своєю пристрастю та магнетизмом, Риби мають потенціал для динамічних та пристрасних зв'язків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!