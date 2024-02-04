Цих знаків зодіаку чекає період релаксації: Прогноз на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Тельців та Водоліїв. Дізнайтеся, як ці знаки зодіаку зможуть по-справжньому відпочити у 2024 році.

Терези

Терези знайдуть розслаблення та спокій у діяльності, що спонукає до спілкування та пізнання мистецтва та культури. Зустрічі з друзями та сім'єю, відвідування художніх виставок або культурних заходів можуть задовольнити їхню потребу в рівновазі та гармонії. Терези можуть шукати розслаблення у групових заняттях, таких як йога або медитація, а також у добре спланованій відпустці з коханою людиною, щоб розслабитися та відновити сили.

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Телець

Для Тельців у 2024 році відпочинок може полягати у спілкуванні з природою та одержанні нових вражень. Такі види діяльності, як садівництво, кулінарія та спа-процедури, можуть принести почуття спокою та задоволення. Їхнє дозвілля також може включати читання, прослуховування музики і отримання приємних емоцій.

Водолій

Водолії можуть шукати розслаблення у проведенні вільного часу відвідуючи цікаві збори, музичні фестивалі або займаючись видами діяльності, що інтелектуально розвиваються. Їхня допитливість може призвести до участі в дискусіях, розгадування головоломок або вивчення новітніх винаходів. Крім того, їх прогресивний світогляд може підштовхнути їх до релаксації через волонтерську роботу та підтримку соціальних проєктів.

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