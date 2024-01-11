Ці знаки зодіаку зіткнуться з проявами ревнощів до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. На цьому тижні вплив Марса, що вступає у знак Терезів, приносить значні зрушення у висловленні ревнощів у цих знаках зодіаку.

Овни

Ревнощі у представників знака Овна можуть виявитися, коли Марс цього тижня увійде у знак Терезів. У їхніх стосунках може виникнути почуття власності та конкуренції, що призведе до ревнощів щодо інших.

Тельці

Тільці також можуть відчувати ревнощі. Може з'явитися почуття володіння щодо своїх речей та потенційна заздрість до матеріальних благ чи стабільності інших людей.

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Близнюки

Близнюки відчуватимуть ревнощі. Вони можуть заздрити комунікативним навичкам чи соціальним зв'язкам інших людей і ставати конкурентоспроможними у спілкуванні.

Раки

Транзит Марса по Терезах може викликати почуття ревнощів у Раків. Вони можуть стати власниками у відносинах та заздрити емоційній безпеці чи сімейним зв'язкам інших людей.

Леви

Леви можуть відчувати загострення ревнощів під час руху Марса у знакові Терезів. Це може бути заздрість до популярності інших людей, що призводить до конкуренції у їхньому прагненні до визнання та захоплення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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