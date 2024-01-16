Ці знаки зодіаку зіткнуться з проблемами в стосунках на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Тельців, Близнюків, Раків та Левів. Цього тижня кілька знаків зодіаку можуть зіткнутися з проблемами в коханні через небесний вплив Венери, яка вступає у знак Тельця.

Овен

Цього тижня Овен може зіткнутися з деякими проблемами в любовній сфері через вступ Венери у знак Тельця. Можуть виникнути труднощі у вираженні почуттів чи спілкуванні з партнерами, що призведе до непорозумінь та відсутності гармонії у відносинах.

Телець

Цікаво, що, попри те, що Венера увійшла у знак Тельця, присутність планети у її знаку може принести деякі труднощі у сфері любові. Почуття впертості чи володіння може призвести до напруженості у відносинах з партнерами, що спонукає їх бути уважними у своїх діях та спілкуванні, щоб уникнути непотрібних конфліктів у відносинах.

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Близнюки

Близнюки можуть зіткнутися з проблемами у коханні. Вплив Венери у Тельці може змусити Близнюків почуватися неспокійними та нерішучими, що потенційно може призвести до непорозумінь та плутанини у їхніх романтичних стосунках. Відкрите та чесне спілкування матиме важливе значення для подолання цих викликів.

Рак

Раки можуть відчувати емоційну турбулентність у особистому житті. Входження Венери у знак Тельця може посилити чутливість та захисний характер Раків, що може призвести до невпевненості та прихильності у їхніх стосунках. Досягнення балансу між емоційними потребами та наданням простору партнерам матиме ключове значення.

Лев

Входження Венери у знак Тельця також може принести Левам труднощі у коханні. Люблячі увагу Леви можуть відчувати, що їхні партнери не помічають або недооцінюють їх у цей час. Відкрито висловлювати свої потреби та шукати заспокоєння буде важливим для того, щоб пережити цей період невизначеності у відносинах.

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