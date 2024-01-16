Ці знаки зодіаку можуть помітити проблеми зі здоров'ям на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Дів, Стрільців, Терезів, Водоліїв та Риб. Рух Венери створює потенційні проблеми зі здоров'ям, про які слід пам'ятати.

Діва

Входження Венери у знак Тельця може принести потенційні проблеми зі здоров'ям для Дів. Проблеми можуть виникнути через надмірне захоплення їжею та відсутність балансу в раціоні та фізичної активності.

Стрілець

Стрільцям слід бути обережними зі здоров'ям горла і шиї. Ризики у період можуть бути пов'язані з проблемами гортані чи щитоподібної залози. Забезпечення голосового спокою та утримання шиї в теплі може допомогти запобігти дискомфорту або проблемам.

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Терези

У Терезів може погіршитися здоров'я дихальних шляхів. Слід звернути увагу до потенційну алергію, астму чи інші проблеми, пов'язані з диханням. Підтримання хорошої якості повітря в приміщенні та зосередження на зміцненні функції легень допоможе знизити ризики для здоров'я під час цього планетарного транзиту.

Водолій

Водоліям, можливо, доведеться звернути особливу увагу на свій шлунок та травну систему. Може виникнути потенційний травний дискомфорт, чутливість чи емоційні проблеми з їжею.

Риби

Слід звернути увагу на здоров'я шиї та голосового апарату. Потенційні ризики в цей період можуть включати інфекції горла, перенапругу або проблеми, пов'язані з голосовими зв'язками. Рибам важливо практикувати ефективну комунікацію, не перенапружуючи голос, і звертатися до лікаря, якщо вони мають дискомфорт в області шиї.

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