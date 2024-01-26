Ці знаки зодіаку можуть відновити стосунки зі старими друзями до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Тельців, Раків, Стрільців, Скорпіонів та Козорогів. Вплив Меркурія у Близнюках має важливе значення для зміцнення та відновлення дружби.

Тельці

Стабільний та приземлений характер Тельця у поєднанні з комунікативним впливом Меркурія у Близнюках може прокласти шлях до більш змістовного та послідовного спілкування зі старими друзями. Це планетарне вирівнювання може сприяти глибшим зв'язкам та потенційно призвести до возз'єднання чи зміцнення зв'язків.

Раки

Раки, керуючись своєю емоційною глибиною та турботливістю, можуть відчути потяг до відновлення старих дружніх стосунків у цей період. Вплив Меркурія у Близнюках може сприяти відкритим та щирим розмовам, що дозволить сформуватися більш інтимним зв'язкам.

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Стрільці

Стрільці можуть відчути, що старі друзі природно повертаються в їхнє життя. Відомі своєю товариською та адаптивною натурою, вони, швидше за все, скористаються можливістю відновити зв'язок із друзями зі свого минулого. Спільний вплив Меркурія та Близнюків може призвести до жвавого та цікавого спілкування зі старими друзями, що зблизить їх.

Скорпіони

Енергія Меркурія у Близнюках заохочує спілкування та соціальні зв'язки, що робить цей час ідеальним для Скорпіонів, щоб налагодити контакти та відновити зв'язки зі старими друзями. Вони, відомі своєю ініціативністю, можуть взяти він ініціативу у відновленні цих дружніх відносин, що призведе до тіснішого зв'язку.

Козороги

Козороги також можуть відчути возз'єднання зі старими друзями внаслідок входження Меркурія до Близнюків. Вони відомі своєю теплотою та щедрістю, і це планетарне вирівнювання може прокласти шлях до радісного возз'єднання чи поглиблення дружби з минулого. Поєднання комунікабельності Меркурія та здатність Близнюків до адаптації може полегшити Козорогам подолання розриву у відносинах зі старими друзями.

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