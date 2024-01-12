Ці знаки зодіаку можуть здійснити свої мрії до кінця тижня

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіонів, Стрільців, Козорогів та Риб. Розташування небесних сил формує їхню здатність перетворювати мрії на реальність.

Терези

Терези зосереджені на гармонії та балансі для досягнення цілей. Люди, народжені під цим знаком, мають сильне прагнення чесності та справедливості, що робить їх чудовими у створенні ідеальних ситуацій для втілення своїх мрій у реальність.

Скорпіон

Скорпіон, другий знак зодіаку під час планетарного входження Марса у знак Терезів, може здійснювати мрії, використовуючи свої глибокі пристрасті та сильну рішучість. Ці риси дозволяють Скорпіонам переслідувати свої амбіції з невпинною цілеспрямованістю та несамовитим прагненням до успіху.

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Стрілець

Стрілець, третій знак зодіаку, який впливає планетарний зсув, підживлює прагнення здійснення мрій. Оптимістичний та авантюрний дух рухає їх до прагнень, оскільки вони використовують нові можливості та розширюють свої горизонти, щоб втілити мрії у реальність.

Козоріг

Козоріг має дисциплінованість та рішучість, виховуючи в собі стійкість, необхідну для здійснення мрій. Практичний та стратегічний підхід дозволяє їм ставити та домагатися амбітних цілей, закладаючи основу для довгострокового успіху.

Риби

Риби спрямовують творчість та уяву на втілення мрій. Інтуїтивна та емпатична природа дозволяє їм ясно представляти свої бажання, прокладаючи шлях до художнього самовираження та духовної самореалізації.

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