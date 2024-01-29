Обережно! Ці знаки зодіаку можуть обманювати на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Близнюків, Левів, Дів та Терезів. Дізнайтеся, як характеристики знаків зодіаку та планетарні зрушення можуть впливати на їхні бажання, особливо у контексті обману друзів.

Овни

Бажання обдурити друга може бути присутнім в Овні через їхню імпульсивну натуру і дух суперництва. Вони можуть діяти без урахування наслідків, що робить їх більш схильними до спокуси обману в певних ситуаціях.

Близнюки

Зі входженням Меркурія в їхній знак Близнюки можуть відчути підвищене бажання обдурити. Їхня подвійна натура та інтерес до нових вражень можуть призвести до бажання обдурити або зрадити друга в гонитві за гострими відчуттями.

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Леви

Леви, з їх наполегливим і відкритим характером, іноді можуть відчувати бажання обдурити своїх друзів через прагнення уваги та захоплення. Гордість і потреба у визнанні можуть призвести до спокуси обдурити або зрадити у гонитві за визнанням чи схваленням.

Діви

Діви, відомі своєю вірністю та надійністю, можуть відчувати швидкоплинне бажання обдурити, якщо вони відчувають, що їх зрадили або використали у дружбі. Це бажання може бути викликане необхідністю помститися чи отримати перевагу у відносинах.

Терези

Терези, як правило, навряд чи бажають обманювати своїх друзів через їхні сильні емоційні зв'язки. Однак у ситуаціях, коли здається, що їм завдали біль, у них може виникнути швидкоплинне бажання помститися з допомогою обману чи зради.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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