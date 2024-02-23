Ці знаки зодіаку можуть обманювати друзів на наступному тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Дів, Стрільців, Риб та Левів. Ці знаки зодіаку будуть схильні до зради своїх друзів через різні особистісні риси та тенденції.

Близнюки

Знак Близнюків відомий своєю двоїстістю та багатогранністю, що може призвести до занепокоєння у відносинах, потенційно змушуючи їх розважатися ідеєю обману свого друга. Їхня постійна потреба у стимуляції та нових враженнях, а також схильність до спілкування та соціалізації можуть змусити їх шукати зв'язки поза своїм дружнім колом.

Діви

Орієнтованість Дів на деталі та перфекціонізм може призвести до відчуття невдоволення у дружбі. Це, можливо, викликає бажання шукати підтвердження та визнання поза поточною дружбою, що зрештою призводить до спокуси обману.

Читайте також: З ким у Риб можуть бути добрі стосунки: Зодіакальна сумісність

Стрільці

Любов Стрільців до свободи та пригод може зробити їх непередбачуваними та неспокійними у дружбі. Це потенційно може призвести до бажання обману в гонитві за новими та захопливими зв'язками, під впливом їхньої енергійної натури.

Риби

Риби, відомі своєю емпатією та чутливістю, можуть шукати емоційного задоволення за межами свого кола. Це відбуватиметься через ідеалістичну натуру, що призводить до схильності бажати зв'язків поза дружбою, включаючи спокусу обману.

Леви

Постійна потреба Лева у захваті і тому, щоб бути в центрі уваги, може призвести до того, що він розважатиметься ідеєю обману свого друга. Це пояснюється бажанням задовольнити его та відчути, що його цінують інші.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!