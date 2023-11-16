Ці знаки зодіаку – обрані Всесвітом. Зірки завжди захистять їх!

Деяким людям не страшні жодні негаразди, оскільки вищі сили захищають їх від проблем та нещасть, буквально окриляючи у важкі хвилини. Цим знакам зодіаку від народження пощастило більше, ніж іншим – усілякі проблеми наче обходять їх стороною. Їхнє життя найчастіше є чистою ідилією, коли немає приводу скаржитися. Про кого ми говоримо?

Рак

Одним із космічних обранців Всесвіту є Рак. Зірки його просто обожнюють. Уродженці знаку вважаються щасливчиками від народження – вищі сили систематично "усувають" всі можливі труднощі з їхнього шляху.

Що важливо, Раки ніколи не здаються і завжди прагнуть досягти своїх цілей. Хоча у них величезна підтримка з боку Всесвіту, іноді вона надає їм урок не бути занадто самовпевненими. Невелике клацання по носі дозволяє Ракам вчасно зупинитися та уникнути ризиків.

Діва

Діва – один із найспокійніших знаків зодіаку, який з великою точністю уникає пасток та неприємностей. Це пов'язано з тим, що кожен наступний крок ретельно продуманий.

Уродженці знаку, будучи сильними, наполегливими та обережними, рідко потрапляють у неприємності. Якщо щось і станеться, Всесвіт відразу розверне ситуацію на користь Дів. Про них кажуть, що вони народились у сорочці.

Козеріг

Козеріг, незалежний і впертий, прагне вперед у пошуках свого шляху та досягненні своїх цілей. У його словнику ви не знайдете словосполучення "поспішне рішення". До кожної ситуації він ставиться серйозно, обдарований зірками мудрістю та тверезим поглядом на світ, завжди усвідомлено йде життям.

Уродженці знаку уникають ризиків та невизначених ситуацій. Всесвіт наділив їх почуттям передбачливості та проникливості. Вони не пасують ні перед якими труднощами і навіть після невдачі здатні швидко повернутися в форму і рухатися вперед. Зірки постійно про них піклуються.

Як повідомляв UAportal, серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.