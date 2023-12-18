Ці знаки зодіаку будуть упевненими в собі на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Раків, Скорпіонів, Левів, Овнів та Стрільців. Ці знаки зодіаку показують підвищену впевненість у собі та сильну віру у себе.

Рак

Коли Місяць цього тижня увійде до Рака, люди, народжені під цим знаком зодіаку, випромінюють упевненість. Інтуїтивна природа Раків і глибокий емоційний зв'язок із Місяцем дозволяють їм використовувати свої сильні сторони та висловлювати свої думки з упевненістю.

Скорпіон

Скорпіони, які на цьому тижні посідають друге місце серед найвпевненіших знаків зодіаку, гармонізують зі своєю особистою силою. Вплив Місяця у Раці піднімає рішучість та стійкість Скорпіонів на ще більшу висоту.

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Лев

Леви, відомі своєю природною харизмою та впевненістю у собі, цього тижня впевнено посідають третє місце серед знаків зодіаку. З появою Місяця у Раці Леви з новим ентузіазмом використовують свої вроджені лідерські здібності.

Овен

Овни, під впливом Місяця у Раці, посідають четверте місце як знак зодіаку, виконаний безмежної впевненості цього тижня. Їхній сміливий дух у поєднанні з поживною енергією Місяця дає Овнам можливість довіряти своїм інстинктам і робити сміливий вибір.

Стрілець

Стрілець замикає п'ятірку знаків зодіаку, що випромінюють значну впевненість цього тижня. З переходом Місяця у знак Рака Стрільці всією душею сприймають свою авантюрну натуру разом із променистою аурою впевненості.

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