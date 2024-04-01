Ці знаки зодіаку будуть найдратівливішими на цьому тижні

UApotal підготував гороскоп для Козорогів, Раків, Стрільців, Левів та Скорпіонів. Дізнайтеся, як зірки вплинуть на дратівливість цих знаків зодіаку.

Козоріг

Схильність цього знака до надмірної критичності та песимізму викликає дискомфорт у їхніх колег. Впертий характер і опір змінам Козорогів також призводить до того, що їх сприймають як таких, що розчаровують. Крім того, їхня відсторонена і безкомпромісна поведінка погіршує їхній поточний рейтинг.

Рак

Капризність і чутливість Раків призводять до непередбачуваної поведінки, що ускладнює стосунки з ними для оточуючих. Їхня схильність до надмірної прихильності та надмірної опіки також може відштовхувати оточуючих.

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Стрілець

Схильність говорити без фільтрів і бути надто прямолінійними відштовхує. Крім того, вони можуть здаватися нетактовними та непрактичними, викликаючи роздратування у тих, з ким спілкуються. Їхнє сильне прагнення до свободи та незалежності, хоч і похвальне, іноді може сприйматися як відсутність зобов'язань.

Лев

Леви виділяються тим, що прагнуть уваги та домінують, і ці риси можуть викликати дискомфорт у оточуючих. Постійна потреба у схваленні та захопленні може бути обтяжливою для оточуючих. Крім того, їх егоцентричне та хвалькувате ставлення сприяють їхньому нинішньому місцю в рейтингу.

Скорпіон

Інтенсивний і часом страшний характер Скорпіонів може здаватися непосильним для інших. Їхній володарський характер і ревнощі можуть відштовхувати, що сприяє тому, що вони увійшли до п'ятірки найдратівливіших знаків цього тижня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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