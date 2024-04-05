Ці знаки зодіаку будуть найпасивнішими на наступному тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Дів, Раків, Козорогів та Водоліїв. Люди під цими знаками зодіаку можуть відчути зміни у своєму підході та поведінці під впливом зірок.

Близнюки

Згідно з планетарним рухом, перше місце серед найбільш пасивних знаків зодіаку цього тижня займають Близнюки. Це говорить про те, що люди під цим знаком можуть виявляти більш стриманий чи розслаблений підхід до спілкування та ухвалення рішень.

Діва

Згідно з планетарним входом, друге місце серед найбільш пасивних знаків зодіаку належить Діві. Це означає, що люди зі знаком Діви можуть виявляти тенденцію бути більш пасивними чи розслабленими у своїх діях та реакціях.

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Рак

Раки теж виявлять пасивність. Люди під цим знаком, ймовірно, можуть вибрати більш стриману чи невимушену поведінку у своїх справах та зобов'язаннях.

Козоріг

Козоріг займає четверте місце серед найбільш пасивних знаків зодіаку. Це вказує на потенційне зміщення у бік більш пасивного чи спокійного підходу до ситуацій цього тижня.

Водолій

У відповідь на планетарний перехід на п'ятому місці серед найпасивніших знаків зодіаку виявився Водолій. Це може вказувати на те, що люди зі знаком Водолія демонструють пасивніший чи спокійніший світогляд у взаємодії та ухваленні рішень.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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