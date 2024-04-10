Ці знаки зодіаку будуть найвідвертішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Раків, Стрільців, Овнів та Тельців. На цьому тижні входження Венери у знак Скорпіона встановило вплив на відвертість певних знаків зодіаку.

Близнюки

Близнюки цінують прозорість та вміння говорити те, що думають, навіть якщо це може бути незручно для інших. Їх прямолінійність цінують ті, хто поважають чесність та справжність. Цього тижня, з входженням Венери у знак Скорпіона, ця відвертість може виявитися ще сильнішою, оскільки Близнюки прагнуть налагодити глибокі зв'язки та відкрито висловлювати свої справжні почуття.

Рак

Хоча Раки відомі своєю турботливою і чутливою натурою, їхня здатність бути напрочуд відвертими, коли справа доходить до вираження своїх емоцій і проблем, заслуговує на увагу. Цього тижня, коли Венера вступає у знак Скорпіона, відвертість Раків може посилитися, оскільки вони намагатимуться вирішити будь-які проблеми у відносинах чи емоційні виклики.

Читайте також: Три знаки зодіаку повинні відмовитися від фінансових ризиків: гороскоп на другу половину березня

Стрілець

Стрільці не бояться говорити незручну правду чи висловлювати свою думку, особливо коли це стосується їхніх переконань та ідеалів. Зі входженням Венери у знак Скорпіона цього тижня Стрільці можуть відчути ще більшу сміливість висловлювати свою думку і шукати змістовних розмов.

Овен

Овни не уникають конфронтації чи складних розмов, а чесність є їхньою сильною стороною. Цього тижня, коли Венера вступає у знак Скорпіона, Овни можуть відчути велику мотивацію вирішити будь-які проблеми в лоб, шукаючи рішення та розуміння завдяки своєму відвертому підходу.

Телець

Тільці цінують чесність і не бояться висловлювати свою думку, навіть якщо це може бути незручно для інших. На цьому тижні, коли Венера вступає у знак Скорпіона, Тельці можуть виявитися більш схильними до вирішення будь-яких глибинних питань або проблем, шукаючи справжності та глибини у своїх відносинах.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!