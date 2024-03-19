Ці знаки зодіаку будуть найконфліктнішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Раків, Левів, Скорпіонів та Риб. Цього тижня ці знаки зодіаку можуть зіткнутися з конфліктними ситуаціями через планетарне входження Меркурія у знак Рака.

Овен

Цього тижня Овни можуть опинитися у конфліктних ситуаціях, особливо у взаєминах. Їх напористий, котрий іноді агресивний характер може призвести до зіткнень із більш чутливими чи акуратними особистостями, створюючи складну динаміку.

Рак

Цього тижня, коли Меркурій входить у знак Рака, люди з цим знаком можуть зіткнутися з конфліктами, пов'язаними зі спілкуванням та самовираженням. Емоційна чутливість може бути підвищена, що призведе до потенційних непорозумінь та чутливості у взаємодії з іншими людьми.

Читайте також: Три знаки зодіаку зможуть розслабитися і відпочити: гороскоп на березень

Лев

Цього тижня Леви можуть зіткнутися з суперечливою динамікою у сімейних чи особистих відносинах через перехід Меркурія у знак Раку. Їхнє прагнення до визнання та захоплення може зіткнутися з потребою в гармонії та емоційній глибині, що може призвести до складних ситуацій.

Скорпіон

Скорпіони можуть зіткнутися з конфліктами, пов'язаними з динамікою влади та контролем, коли Меркурій увійде у знак Рака. Їхня інтенсивна і пристрасна натура може зіткнутися з поглядами чи бажаннями інших. Це наголошує на важливості відкритого спілкування та компромісу для пом'якшення потенційних конфліктів.

Риби

Риби можуть опинитися в конфліктних ситуаціях, пов'язаних з їх цінностями та переконаннями. Їхня співчутлива і чуйна натура може зіткнутися з людьми, які дотримуються протилежних поглядів чи підходів. Це вимагає розуміння та неупередженості, щоб подолати цю потенційну напруженість.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!