Ці знаки зодіаку будуть найдружелюбнішими на тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Левів, Терезів, Стрільців та Водоліїв. Цього тижня входження Марса у знак Терезів принесе приплив доброзичливої енергії серед певних знаків зодіаку.

Близнюки

Цього тижня, коли Марс входить у знак Терезів, можна буде спостерігати збільшення доброзичливої енергії. Близнюки, відомі своїм товариським характером та вмінням налагоджувати зв'язки, під впливом Марса стануть ще більш комунікабельними та товариськими, притягуючи до себе нових друзів та співрозмовників.

Лев

Пристрасні Леви, чия природна життєрадісність та теплота роблять їх привабливими, відчують приплив дружніх флюїдів під впливом Марса у Терезах. Їхній магнетизм і популярність серед друзів і знайомих посиляться протягом цього тижня.

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Терези

Терези, відомі своєю чарівністю, дипломатичністю та здатністю змусити інших почуватися комфортно, отримають ще більшу дружелюбність, коли Марс у Терезах. Цього тижня їхня випромінювальна дружелюбність приверне нові знайомства і зміцнить існуючі відносини.

Стрілець

Входження Марса у знак Терезів наповнить авантюрних Стрільців заразною соціальною енергією. Природна товариськість і відкритість разом із впливом Марса зроблять їх неймовірно доброзичливими і привабливими для оточуючих, посилюючи їх інтерес до спілкування.

Водолій

Водолії, з їхньою інтелектуальною і творчою натурою, посилять інтерес у спілкуванні. Видатні соціальні навички та здатність створювати дружню та гостинну атмосферу посиляться, залучаючи дружбу та союзи.

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