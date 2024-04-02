Ці знаки зодіаку будуть найдоброзичливішими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Близнюків, Левів, Терезів, Скорпіонів та Козорогів. Венера увійшла у знак Лева, приносячи нову енергію. Дізнайтеся про найбільш доброзичливі знаки зодіаку, на які впливає ця небесна подія.

Близнюки

Близнюки посідають перше місце серед найдружніших цього тижня. Кмітливість робить Близнюків відкритими та щедрими, що сприяє їхній гарній поведінці в цей період.

Лев

На друге місце найприязнішого знака претендує Лев. Відомі своєю теплотою і щедрістю, особливо під час транзиту Венери за їхнім знаком, Леви, швидше за все, випромінюватимуть доброзичливу та віддану енергію.

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Терези

Терези посідають третє місце серед найдружніших. Орієнтуючись на гармонію і справедливість, Терези мають природну схильність до доброти, завжди прагнучи принести баланс і позитив оточуючим.

Скорпіон

Скорпіон посідає четверте місце у рейтингу найприязніших на цьому тижні. Попри свою запальну натуру, Скорпіони мають глибоку здатність до емпатії і часто виявляють великодушність у своїх глибоких зв'язках з іншими людьми.

Козоріг

П'яте місце у рейтингу найприязніших посідає Козоріг. Попри зовнішню стриманість, вони мають сильне почуття відповідальності, що робить їх надійними і, зрештою, доброзичливими стосовно тих, про кого вони дбають.

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