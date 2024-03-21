Ці знаки зодіаку будуть найбільш самокритичними на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Овнів, Близнюків, Левів, Терезів та Стрільців. Дізнайтеся про найбільш самокритичні знаки зодіаку та вплив входження Венери в Овна.

Овен

Овен часто буває суворим себе і прагне досконалості. Нинішній вплив Венери, що входить у знак Овна, може посилити цю тенденцію, змушуючи Овнів ретельно аналізувати свої дії та рішення, що потенційно може викликати внутрішнє занепокоєння та сумніви у собі.

Близнюки

Під впливом Венери, що вступає до Овна, Близнюки можуть виявити, що вони надмірно критично ставляться до своїх слів та стилю спілкування. Вони можуть відчувати необхідність висловлювати себе бездоганно, що призводить до самокритики, якщо їм здається, що вони спілкувалися неефективно.

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Лев

Леви, які зазвичай демонструють впевненість і гордість, також досить самокритичні. Цього тижня, коли Венера входить у знак Овна, Леви можуть розпочати аналізувати свою зовнішність та власний імідж. Бажання блищати і сприйматися позитивно може призвести до самокритики, якщо вони відчують, що не відповідають власним стандартам.

Терези

Терези, відомі своїм прагненням до балансу та гармонії. Під впливом Венери, що входить у знак Овна, Терези можуть почати критикувати свої відносини та соціальну взаємодію. Вони можуть бути більш чутливими до будь-якого дисбалансу або відмінностей, що призводить до самокритичних тенденцій.

Стрілець

Стрільці, відомі своєю авантюрною та вільнодумною натурою, як не дивно, теж можуть бути досить самокритичними. Цього тижня, коли Венера вступає у знак Овна, Стрільці можуть почати критикувати свої цілі та устремління. Прагнення до зростання та розширення може призвести до самокритики, якщо вони відчують, що просуваються не так, як хотіли б.

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