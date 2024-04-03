Ці знаки зодіаку будуть найбільш напористими на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Стрільців, Скорпіонів, Раків, Дів та Терезів. На тлі входження Марса у знак Овна акцентуються якості наполегливості та рішучості.

Стрілець

Цього тижня Стрілець визначено як напористіший знак зодіаку. З планетарним входженням Марса у знак Овна типово смілива та авантюрна натура Стрільців посилюється, що змушує їх не боятися висловлювати свою думку та переслідувати свої цілі з рішучістю та енергією.

Скорпіон

Скорпіон тісно слідує за Стрільцем як другий найбільш напористий знак зодіаку. Вплив Марса в Овні посилює їхню напористу натуру, змушуючи їх бути непохитними у досягненні своїх цілей. Їхня сильна рішучість, швидше за все, залишить тривалий вплив на оточуючих.

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Рак

Цього тижня Раки посідають третє місце за наполегливістю. Відомі своєю турботливою і чуйною натурою, вони демонструють знову набуту наполегливість під впливом Марса в Овні. Це може виражатися в тому, що вони заступаються за своїх близьких або висловлюють свої переконання із силою та рішучістю.

Діва

Цього тижня Діва демонструє підвищений рівень напористості, забезпечуючи четверте місце. Їх типовий аналітичний та організований підхід поєднується з новоявленою наполегливістю, що дозволяє ефективно вирішувати застарілі проблеми чи відстоювати свої потреби у різних сферах життя.

Терези

Під впливом Марса в Овні їх зазвичай гармонійний і дипломатичний характер набуває більш напористого тону. Це дозволяє їм прямо висловлювати свою точку зору і виступати за справедливість і чесність у будь-якому конфлікті чи процесі ухвалення рішень.

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