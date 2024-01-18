Ці знаки зодіаку відчуватимуть підвищений рівень смутку на цьому тижні

UAportal підготував гороскоп для Тельців, Скорпіонів, Дів, Раків та Риб. Вплив Венери, що вступає у знак Тельця, має унікальний ефект на різні знаки зодіаку, потенційно позначаючись на їхньому емоційному благополуччі.

Тельці

Прогнозується, що Тельці відчуватимуть підвищений рівень смутку, коли Венера увійде до їхнього знаку. Підвищення емоційної чутливості може спричинити почуття меланхолії. Цей період може стати приводом для самоаналізу та вирішення будь-яких глибинних проблем, що викликають зневіру.

Скорпіони

Скорпіони можуть зіткнутися з почуттям засмучення, коли Венера увійде у знак Тельця. Їхній інтенсивний характер може призвести до посилення почуття меланхолії, особливо якщо вони борються з невирішеними емоціями чи минулими травмами. Зараз Скорпіонам дуже важливо шукати підтримки та обговорювати свої почуття з людьми, яким вони довіряють.

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Діви

Діви можуть відчути невеликий спад емоцій. Їхня самокритичність може сприяти виникненню почуття зневіри. Цей період дозволяє Дівам практикувати співчуття до себе та займатися діяльністю, яка приносить радість та піднімає настрій.

Раки

Раки також можуть бути серед знаків, що зазнають підвищеного почуття засмучення. Емпатична природа може зробити їх більш схильними до поглинання емоцій інших, що може призвести до тяжкого тягаря печалі. Встановлення емоційних кордонів та пріоритет практикам самодопомоги може допомогти полегшити смуток Ракам.

Риби

Риби також можуть відчувати почуття засмучення. Їхня висока емпатійність та інтуїтивність можуть призвести до того, що вони поглинатимуть емоції інших, сприяючи виникненню власних меланхолійних почуттів. Зараз Рибам дуже важливо займатися заземленням та використовувати свою внутрішню силу для подолання смутку.

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