Ці мінерали допоможуть віднайти гармонію трьом знакам зодіаку

UAportal розглянув вплив берилу, халцедону і яшми на Раків, Скорпіонів і Риб. Приготуйтеся відкрити для себе містичні властивості каменів і застосовувати ці знання, щоб покращити своє життя.

Рак

Вважається, що берил, камінь, доступний в різних відтінках зеленого, позитивно впливає на сфери любові, освіти і подорожей.

Прийміть енергію берилу, щоб яскраві зелені відтінки цього каменю сприяли гармонії у стосунках та захищали від негараздів під час подорожей.

Скорпіон

Халцедон, який зустрічається в чарівних відтінках синього, червоного, жовтого і фіолетового, захищає від хвороб, психічних розладів і депресії.

Цього тижня дозвольте силі халцедону захистити вас від негативу і принести ясність розуму. Скористайтеся здатністю каменю притягувати любов і покращувати ораторські здібності для успішного досягнення поставлених цілей.

Риби

Яшма, яка найчастіше зустрічається в червоних і жовтих тонах, відіграє важливу роль у лікуванні жіночих захворювань, а також у відлякуванні злих духів. Скористайтеся цілющими властивостями яшми.

Дозвольте теплим кольорам каменю повернути рівновагу в життя і принести розраду у важкі часи. Прийміть силу яшми, щоб досягти душевної гармонії та зміцнити здоров'я.