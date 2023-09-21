Ці камені посилять сильні сторони трьох знаків зодіаку: гороскоп на 19 вересня

Гороскоп для Овнів, Левів і Стрільців

UAportal підготував гороскоп на 19 вересня на основі знаків зодіаку і впливу каменів. Дізнайтеся про унікальну енергетику обсидіану, оніксу і опалу, які надають сили Овнам, Левам і Стрільцям в цей знаменний день.

Овен

Обсидіан, вулканічне скло темно-синього або чорного кольору, буде провідним каменем. Вважається, що цей потужний камінь посилює концентрацію, обережність і зв'язок з астральним світом.

Енергія обсидіану допоможе Овнам залишатися зосередженими на цілях і приймати мудрі рішення. Нехай властивості обсидіану захистять від негативу і приведуть до успіху. Слід довіряти інстинктам і використовувати внутрішню силу, орієнтуючись впродовж дня.

Лев

Онікс, відомий своїми багатошаровими переливами, буде каменем-компаньйоном Левів. Вважається, що цей чарівний камінь концентрує енергію, відвертає хвороби і підвищує енергійність.

Сила оніксу дозволяє спрямувати творчість і виражати себе з упевненістю. Заземлююча енергія оніксу забезпечить стабільність і рівновагу в житті. Слід довіритись своїм здібностям і дозвольте природній харизмі сяяти, вирушаючи назустріч новим пригодам.

Стрілець

Містичним каменем буде опал, повний таємничих мерехтливих включень. Вважається, що цей чарівний камінь розвіює похмурі думки, лікує хвороби серця і покращує зір.

Магія опалу принесе в життя позитив і радість. Заспокійлива енергія каменю допоможе неспокійним душам і надихне на дослідження нових горизонтів.