Ці історії підкорять ваше серце: добірка найкращих мультфільмів останніх років
UAportal підготував добірку чарівних мультфільмів, що вийшли на екрани у 2019-2021 роках. Від гостросюжетних пригод до зворушливих історій – ці анімаційні фільми підкорили серця та уяву глядачів по всьому світу.
"Шпигуни під прикриттям"
Рейтинг фільму: 6.8
Жанр: Анімація, пригоди
Країна виробництва: США
Тривалість: 102 хвилини
Рік: 2019
Режисер: Нік Бруно
"Шпигуни під прикриттям" запрошують у захопливу пригоду, коли супершпигун Ленс Стерлінг стикається з несподіваним поворотом подій, що перетворює його на чарівного, але дещо незграбного голуба. У парі з винахідливим науковцем Волтером Беккетом цей неймовірний дует повинен працювати разом, щоб врятувати світ від схибленого технічного генія.
"Халепа"
Рейтинг фільму: 6.0
Жанр: Анімація, пригоди, сімейний
Країна виробництва: США
Тривалість: 87 хвилин
Рік: 2019
Режисер: Кевін Джонсон
Приєднуйтесь до грайливого пса на ім'я Халепа, який потрапляє в несподівану пригоду на галасливих вулицях Нью-Йорка. Через жадібного племінника свого колишнього господаря Халепа знайшов нових друзів, які допомагають йому впоратися з низкою кумедних і веселих пригоді.
"Сімейка Крудсів: Нова ера"
Рейтинг фільму: 7.0
Жанр: Анімаційний, пригоди, сімейний
Країна виробництва: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік: 2020
Режисер: Джоел Кроуфорд
"Сімейка Крудсів: Нова ера" возз'єднує улюблену сім'ю Печерних людей, які натрапляють на розкішний, прихований рай, повний різнокольорових істот та дивних людей. В пошуках місця, яке вони зможуть назвати домом Крудсам доводиться долати свої розбіжності, щоб вижити в цьому яскравому, доісторичному світі.
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"Душа"
Рейтинг фільму: 8.1
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік: 2020
Режисер: Піт Доктер
"Душа" запрошує нас у захоплюючу подорож з учителем джазу середньої школи Джо Гарднером, який несподівано потрапляє у світ, де нові душі набувають своєї індивідуальності. Поринувши в пригоду з молодою душею на ім'я 22, Джо відкриває для себе сенс життя, мету і красу, яку можна знайти в буденних моментах.
"Лука"
Рейтинг фільму: 7.5
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 95 хвилин
Рік: 2021
Режисер: Енріко Касароса
На залитій сонцем італійській Рив'єрі "Лука" розповідає про захопливу дружбу, що зав'язується між морськими чудовиськами Лука та Альберто. Разом вони вирушають у літню пригоду, сповнену захопливими поїздками на скутерах, смачною італійською пастою та таємницями, які потрібно розгадати.
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