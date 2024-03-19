Емоційні пригоди, які вразять кожного: розкриваємо магію сучасних мультфільмів

Знайомство з мультфільмами 2010-2015 років відкриває скарбницю унікальних історій, яскравих візуальних образів і незабутніх персонажів. UAportal відкриває колекцію найкращих анімаційних фільмів – від зворушливих історій про порятунок до захопливих пригод в екзотичних місцях.

"Нікчемний Я"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: П'єр Коффін

"Нікчемний я" відкриває химерний світ суперлиходіїв та їхній нестандартний шлях до спокути. Грю, починаючий лиходій із золотим серцем, стикається з несподіваним батьківством, коли в його житті з'являються три осиротілі дівчинки. Поки він намагається підтримувати свій лиходійський імідж, плекаючи новознайдені батьківські інстинкти, починається хаос і веселощі.

"Думками навиворіт"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2015

Режисери фільму: Піт Доктер, Ронні Дель Кармен

"Думками навиворіт" розповідає про хитросплетіння людського розуму, уособлюючи емоції у вигляді колоритних персонажів. Слідкуйте за пригодами Радості, Смутку, Гніву, Страху та Огиди у внутрішніх думках юної Райлі, коли вона переживає життєві злети та падіння.

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"Мадагаскар 3"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 93 хвилини

Рік виробництва: 2012

Режисер: Ерік Дарнелл, Том МакГрат, Конрад Вернон

Вирушаючи у свою найшаленішу пригоду, мила команда тварин із зоопарку та пустотливі пінгвіни штурмують континент у фільмі "Мадагаскар 3". Рятуючись від переслідування лиходійського офіцера з контролю за тваринами, банда приєднується до цирку і вирушає підкорювати європейських глядачів, щоб заробити собі свободу.

"Університет монстрів"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Ден Скенлон

"Університет монстрів" – це енергійний мультфільм, який розповідає про скромне походження культового дуету – Майка Вазовскі та Джеймса Саллівана. Двоє монстрів вирушають у змагальну подорож до престижного Університету монстрів, де між ними зав'язується неймовірна дружба, долаючи виклики самопізнання та суперництва.

"Ріо 2"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік виробництва: 2014

Режисер: Карлос Салданья

"Ріо 2" запрошує глядачів у яскраві джунглі Бразилії, де Блу та Джуел вирушають у чарівну мандрівку зі своєю родиною. Подолавши нові виклики, пов'язані з коханням, самосвідомістю та територіальними конфліктами, пара бореться за подолання своїх розбіжностей, водночас захищаючи своє стале середовище існування від загроз, що неминуче насуваються.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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