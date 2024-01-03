Електрична чи індукційна плита: Яку обрати

На кухні найважливішими приладами є плити, зокрема електричні та індукційні. UAportal підготував перелік їх особливостей, що допоможуть порівняти ці два засоби та зробити правильний вибір.

Енергоефективність

Електричні плити відомі своїм високим енергоспоживанням, тоді як індукційні набагато енергоефективніші. Вони використовують магнітну індукцію для безпосереднього нагрівання каструль і сковорідок, що призводить до швидшого та ефективнішого приготування їжі.

Швидкість приготування

Індукційні плити забезпечують точніший контроль температури приготування порівняно з електричними. Електромагнітна технологія дозволяє миттєво регулювати температуру, що робить процес приготування їжі більш ефективним. З іншого боку, електричні плити нагріваються та охолоджуються довше.

Функції безпеки

Що стосується безпеки, то індукційні плити мають низку переваг над електричними. Вони не тільки мають менший ризик опіків завдяки тому, що швидше нагріваються та охолоджуються, але і їхні поверхні залишаються прохолодними під час приготування їжі. Індукційні варильні панелі мають вдосконалені функції, такі як автоматичне вимкнення при відсутності сковорідки, що робить їх більш безпечними для домогосподарств з дітьми.

Читайте також: На чому краще готувати їжу: переваги та недоліки індукційної плити

Обслуговування та довговічність

Індукційні плити набагато легше чистити та обслуговувати порівняно з електричними. Їхні пласкі склокерамічні поверхні легко витираються та видаляються. Крім того, завдяки відсутності нагрівальних елементів, індукційні плити довговічніші та менш схильні до пошкоджень з часом, ніж електричні.

Вартість та встановлення

Хоча індукційні плити, як правило, дорожчі на початковому етапі, в довгостроковій перспективі вони є більш економічно вигідним варіантом завдяки меншому споживанню енергії. Крім того, витрати на їх встановлення можуть бути вищими, особливо якщо потрібні спеціалізовані роботи. З іншого боку, електричні плити, як правило, дешевші у придбанні та встановленні, але їх вище енергоспоживання з часом може призвести до збільшення витрат.

Нагадаємо, ми розповіли, як почистити мікрохвильову піч за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!