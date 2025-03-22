Екзотичні продукти: що собою представляє морський їжак

Морській їжак

У своій роботі я багато дізнаюсь про найрізноманітніші продукті, знайомлюсь з фермерами та й постійно щось куштую, порівнюю, вчусь розрізняти і розуміти якість та цінність того що ми можемо споживати.

У своїх сторіс я вже давно ділюсь знаннями враженнями від куштуваня від фруктів до устриць, а морський їжак викликав багато інтересу. Тож трішечки детальніше:

-особливо цінується у морського їжака - ікра

-смак специфічний, характерний яскраво йодистий, рибною-морський, жирно вершково-горіховий. Я рекомендую куштувати коли ви вже готові до експерименту, бо післясмак і враження різкі і набагато сильніше ніж устриці. Далеко не усім і не одразу подобається.

-загалом найчастіше їдять свіжою, сирою, додаючи лимон, можливо азійські соуси, гуауомоле. Готують додаючи у пасту - практично в самому кінці. Дуже часто використовують у японській кухні та суші

-консервований краще не куштуйте - схоже на сюрстрьомінг (мені взагалі не зайшло)

-продукт вважається делікатесом, афродизиаком, начебто допомагає у лікуванні захворювань, досить дорогий.