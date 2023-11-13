Ефективні способи видалення чайного та кавового нальоту з посуду

UAportal пропонує три ефективні способи видалення нальоту від чаю та кави з вашого посуду. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу натуральним миючим засобам або швидким розчинам, ці поради допоможуть відновити ваш посуд до ідеального стану.

Використання харчової соди

Зробіть пасту з соди та води, а потім нанесіть її на забруднені ділянки посуду. Залиште на кілька хвилин, після чого витріть губкою або щіткою. Ретельно промийте водою, щоб видалити всі залишки.

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Використання білого оцту

Змішайте в тазику або раковині рівні частини білого оцту і води. Замочіть забруднений посуд у цьому розчині щонайменше на 30 хвилин, а потім потріть щіткою або губкою, щоб видалити наліт. Добре промийте водою, щоб усунути запах оцту.

Використання таблеток для очищення зубних протезів

Наповніть тазик або раковину теплою водою і киньте в неї кілька таблеток для зубних протезів. Залиште посуд на кілька годин або на ніч. Шипуча дія таблеток допоможе розщепити чайний та кавовий наліт. Після замочування почистіть губкою або щіткою і ретельно промийте.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

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