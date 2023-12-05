Ефективні методи усунення неприємних запахів із пральної машини

Неприємні запахи з пральної машини – поширена проблема, з якою стикаються багато домогосподарок. UAportal підготував кілька ефективних методів, які допоможуть вирішити цю проблему і повернути приємний запах вашій пральній машині.

1. Харчова сода

Харчова сода, перевірений і випробуваний домашній засіб, є універсальним рішенням для багатьох досвідчених господинь. Просто додайте 2-3 столові ложки соди у відсік для порошку і запустіть цикл прання при 90°C.

Висока температура в поєднанні з содою допомагає усунути вапняний наліт, грибок і залишки, які спричиняють неприємний запах. Крім того, регулярне використання цього методу може також слугувати профілактичним заходом для збереження свіжого запаху пральної машини.

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2. Лимонна кислота

Лимонна кислота – ще один цінний компонент у боротьбі з неприємними запахами у пральній машині. Насипте приблизно 2 столові ложки лимонної кислоти у відсік для порошку. Якщо перша спроба не дала бажаних результатів, ефективним підходом може бути поєднання харчової соди з лимонною кислотою та запуск прання в режимі ополіскування. Ця комбінація нейтралізує неприємні запахи та ретельно очищає машину.

3. Оцет

Оцет є ефективним засобом не лише для усунення вапняного нальоту, але й для дезінфекції пральної машини. Налийте 2 столові ложки оцту у відсік для порошку та запустіть цикл прання за температури 90°C. Через 15 хвилин призупиніть процес на годину, щоб дати оцту змогу ефективно розчинити вапняний наліт.

Після цього очистіть фільтр і промийте машину. Бажано повторювати цей метод кожні 4 місяці, щоб переконатися, що неприємні запахи будуть усунені, а ваша пральна машина буде свіжою і без запаху.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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