Ефективне використання цедри в побуті: як вона допоможе в господарстві

Цедра – це не просто відходи від улюблених фруктів. Вона має безліч практичних застосувань, які часто залишаються непоміченими. UAportal підготував п'ять нетрадиційних способів, як отримати максимум користі від цедри.

Скраб для тіла

Використання переваг цедри, особливо у дрібно подрібненому вигляді, може бути корисним у сфері косметології. Створіть натуральний і надзвичайно ароматний скраб для тіла, змішавши цедру з оливковою олією і цукром. Ця суміш творить чудеса в омолодженні шкіри.

Засіб для миття посуду

Замочивши подрібнену цедру у воді та настоявши її, ви можете створити потужний очищувальний засіб. Просто додайте до настою чайну ложку гірчиці, і у вас є засіб, який зробить ваш посуд блискучим.

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Неприємні запахи в холодильнику

Попрощайтеся з неприємними запахами у вашому холодильнику, використовуючи природну властивість цедри. Занурте губку у вищезгаданий розчин і протріть внутрішню частину холодильника.

Засіб від тарганів

Лимонну шкірку можна використовувати як засіб від небажаних шкідників, зокрема тарганів. Просто розкладіть цитрусові шкірки по кімнатах, утворюючи захисний бар'єр від шкідників.

Кулінарія

Використання цедри в кулінарії виходить далеко за рамки її традиційної ролі у випічці. Здивуйте свої смакові рецептори, використовуючи цитрусову цедру як чудову приправу до риби, соусів та м'ясних страв. Притаманні їй смакові та ароматичні якості можуть піднести ваші кулінарні витвори до нових висот.

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