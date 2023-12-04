Ефективно і просто: як за 5 хвилин очистити мікрохвильову піч від жиру

На кожній кухні мікрохвильова піч слугує незамінним приладом для розігрівання страв, поки господарі зайняті. Однак часте використання нерідко призводить до накопичення жиру на стінках техніки, що створює проблеми з очищенням.

Традиційно відтирання жирних залишків за допомогою ганчірки та миючих засобів забирає дорогоцінний час, вимагаючи щонайменше тридцять хвилин кропіткої праці. UAportal ділиться простим рішенням, яке неодмінно оцінять господині.

Читайте також: Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: поради молодим господиням

1. Візьміть глибоку ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі, в яку можна помістити очищувальну суміш. Покладіть у неї шматочки лимона і додайте три столові ложки харчової соди.

2. Додайте до суміші воду, щоб вийшов однорідний розчин.

3. Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність і нагрівайте суміш протягом п'яти хвилин.

4. Коли таймер подасть звуковий сигнал, обережно вийміть ємність з мікрохвильовки, а потім швидко протріть внутрішню поверхню сухою ганчіркою. Побачте, як зникають усі сліди бруду, жиру та будь-які неприємні запахи, що залишилися.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!