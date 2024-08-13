Їжа та алкоголь: що можна Овну, Тельцю, Близнюкам, Раку, Леву, та Діві

Кожен знак зодіаку має свої унікальні смакові вподобання, які відображають його характер і стиль життя. Гороскопи можуть допомогти не тільки передбачити майбутнє, але й підказати, яка їжа найкраще підходить саме вам. Вони можуть порадити, які продукти варто включити у свій раціон для підтримки здоров’я та гарного самопочуття. Дізнайтесь, що краще споживати таким знакам зодіаку: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва.

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Овен

Овни добре засвоюють їжу і швидко спалюють енергію, тому їм підходить легке м'ясо, риба і птиця. Молочні продукти, цільнозерновий хліб і клітковина також корисні. Овнам варто уникати важких страв і міцного алкоголю, але можна дозволити собі шампанське. Фолієва кислота важлива, тому салати і гострі спеції підуть на користь.

Телець

Тельці схильні до швидкого набору ваги, тому їм варто обмежити жирну їжу, білий хліб і солодощі. Картоплю краще замінити рисом і овочевими салатами. Морська риба і фрукти корисні, а також варто звернути увагу на горіхи. Алкоголь варто вибирати з гірчинкою, як Фернет або Бехеровка.

Близнюки

Близнюки завжди в русі і не мають проблем із вагою, тому їм підходять крупи, бобові та соєві продукти. Нежирне м'ясо, яйця та сир теж добре засвоюються. Найкращі овочі — брокколі, цвітна капуста, квасоля, а з фруктів — абрикоси, яблука, вишні. Що стосується алкоголю, підходить будь-яке вино.

Рак

Раки схильні до набору ваги в області живота, тому варто уникати важкої їжі та солодощів. Корисна дієта з високим вмістом клітковини, обмежена сіль і спеції. Рекомендуються легкі сирні десерти та овочі, такі як цибуля, капуста, огірки. Гіркуваті напої, як Апероль, ідеально підходять Ракам.

Лев

Левам, як вогненному знаку, подобаються гострі страви з яскравими смаками та екзотична кухня. Вони можуть дозволити собі яловичину, особливо при підвищених витратах енергії. Риба, зокрема лосось і форель, також є корисною. У раціоні повинні бути яйця, рис, соя, яблука та ананаси. Овочі, що підходять Левам, включають помідори, перець, оливки, листову зелень і моркву. Також рекомендуються горіхи та мигдаль. При низькій фізичній активності слід обмежити калорійність раціону. З алкоголю Левам краще вибирати натуральний шнапс, зокрема сливовицю.

Діва

Діви часто стикаються з проблемами травлення, тому їхній раціон повинен бути ретельно підібраний. Корисні цільнозернові продукти, багаті на клітковину, а також ацидофільні молочні продукти. Яблука, багаті на пектин, інжир і сливи сприяють здоров’ю травної системи. М'ясо, що підходить Дівам, включає птицю та нежирні частини яловичини. Рекомендується додавати в раціон цикорій і насіння льону. Важкі страви та густі соуси слід уникати. З алкоголю Дівам найбільше підходить шампанське та просекко.

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