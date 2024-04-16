Душова кабіна чи ванна: що краще обрати

При облаштуванні ванної кімнати виникає питання, що ж краще обрати: ванну чи душову кабіну. UAportal розповідає про спільне й відмінне між ними.

Зручність

З точки зору зручності, душ лідирує. Він може заощадити час, що робить його ідеальним для людей зі щільним графіком.

Кількість спожитої води

Що стосується споживання води, то для ванни, як правило, потрібно більше. Це робить душові кабіни більш заощадливим варіантом.

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Можливість розслабитися

Коли справа доходить до релаксу і зняття стресу, ванна має перевагу. Занурення в теплу воду з піною або ефірними оліями наприкінці довгого дня неабияк розслабить кожного.

Простір

Душові кабіни займають менше місця, що особливо важливо для невеликих ванних кімнат. Універсальність душових кабін роблять їх найкращим вибором для сучасних будинків.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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