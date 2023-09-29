Драматичне возз'єднання з другом переживуть три знаки зодіаку: Гороскоп на жовтень

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Телець, Скорпіон та Козеріг мають бути готові пережити сильні емоції та невирішені конфлікти з минулого.

Телець

Зірки вказують на те, що минулі конфлікти або непорозуміння можуть спливти на поверхню, що призведе до сильних емоцій та бажання їх вирішити. Народжені під знаком Тельця, відомі своєю непохитною вірністю та рішучістю, будуть готові докласти необхідних зусиль, щоб налагодити розірвані зв'язки та відновити дружбу.

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Скорпіон

Скорпіон характеризується пристрасним і напруженим характером, люди цього знака мають унікальну здатність заглиблюватися у свої емоції та протистояти складним ситуаціям віч-на-віч. Возз'єднання, що наближається, може стати новим досвідом, який дозволить Скорпіонам вилікувати старі рани та зміцнити свою дружбу.

Козеріг

Козероги відомі своєю практичністю та твердою рішучістю, надають великого значення стабільності у своїх відносинах. Минули конфлікти чи непорозуміння можуть вийти на поверхню, надаючи можливість протистояти своїм емоціям та вступити у відкрите спілкування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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