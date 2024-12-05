Домашній ''Наполеон'': ідеальний торт на свята

В моїй родині обожнюють саме цей торт. Тож він у нас майже на всі свята. Памʼятаю, як повернулась до батьків після навчання в Le Cordon Bleu і приготувала торт "Опера", хотілось здивувати, щоб спробували шматочок десерту, який 100% асоціюється з Францією.

Татко спробував і каже: "Доця, дуже смачна твоя шоколадна опера, але можеш приготувати Наполеон, будь ласка, бо так хочеться хоч шматочок саме твого тортику".

Після цього досвіду у нас завжди на свята якийсь мій витвір мистецтва і Наполеон.

А які торти любить ваша родина? Що частіше готуєте на свята?

ТОРТ "НАПОЛЕОН"

Тісто:

200 г вершкового масла (замороженого,82%)

200 г сметани (8 ст. л., 10-20%)

50 г яйця (1 шт.)

7 г соди (0,5 ч. л. з гіркою)

1 г солі

500 г борошна (16,5 ст. л. з гіркою)

Натріть масло на терку в борошно, змішайте до стану крихти.

Змішайте: сметану, яйце, харчову соду.

Додайте в крихту, замісіть тісто. Розділіть на 11 частин. Оберніть кожну плівкою та приберіть у холодильник на 2 год.

Кожну частину розкачайте у коло діаметром 24 см (форма 22 см). Зріжте все зайве, зробіть проколи виделкою.

Випікайте в розігрітій до 180С духовці 5-6 хв.

Крем:

1 л молока

250 г яєць (5 шт.)

40 г кукурудзяного крохмалю (1,3 ст. л. з гіркою)

40 г борошна (1,5 ст. л. з гіркою)

200 г цукру (8 ст. л. з гіркою)

200 г вершкового масла (холодного, 82%)

стручок ванілі або ванільний цукор

Прогрійте до кипіння молоко.

Перемішайте яйця з цукром, додайте борошно і крохмаль, знову перемішайте до однорідності.

Третину молока вилийте в яєчно-борошняну суміш, перемішайте і поверніть у сотейник. На середньому вогні при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Почекайте 30 секунд і зніміть з плити.

Перекладіть у миску, додайте ваніль. Перемішайте.

Додайте кубики холодного масла, перемішайте.

Зберіть торт.

Вистеліть дно форми пергаментом, зверху корж. Змастіть 3 ст. л. крему. Так само перемажте всі 10 коржів.

Корж, що залишився, подрібніть у крихту і з’єднайте з обсмаженим подрібненим волоським горіхом. Присипте торт крихтою.

Залиште торт на кілька годин при кімнатній температурі, потім приберіть у холодильник на 5-6 год.

Зніміть форму та присипте крихтою борти.

Смачного.