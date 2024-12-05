Домашній "Наполеон": ідеальний торт на свята
В моїй родині обожнюють саме цей торт. Тож він у нас майже на всі свята. Памʼятаю, як повернулась до батьків після навчання в Le Cordon Bleu і приготувала торт "Опера", хотілось здивувати, щоб спробували шматочок десерту, який 100% асоціюється з Францією.
Татко спробував і каже: "Доця, дуже смачна твоя шоколадна опера, але можеш приготувати Наполеон, будь ласка, бо так хочеться хоч шматочок саме твого тортику".
Після цього досвіду у нас завжди на свята якийсь мій витвір мистецтва і Наполеон.
А які торти любить ваша родина? Що частіше готуєте на свята?
ТОРТ "НАПОЛЕОН"
Тісто:
200 г вершкового масла (замороженого,82%)
200 г сметани (8 ст. л., 10-20%)
50 г яйця (1 шт.)
7 г соди (0,5 ч. л. з гіркою)
1 г солі
500 г борошна (16,5 ст. л. з гіркою)
Натріть масло на терку в борошно, змішайте до стану крихти.
Змішайте: сметану, яйце, харчову соду.
Додайте в крихту, замісіть тісто. Розділіть на 11 частин. Оберніть кожну плівкою та приберіть у холодильник на 2 год.
Кожну частину розкачайте у коло діаметром 24 см (форма 22 см). Зріжте все зайве, зробіть проколи виделкою.
Випікайте в розігрітій до 180С духовці 5-6 хв.
Крем:
1 л молока
250 г яєць (5 шт.)
40 г кукурудзяного крохмалю (1,3 ст. л. з гіркою)
40 г борошна (1,5 ст. л. з гіркою)
200 г цукру (8 ст. л. з гіркою)
200 г вершкового масла (холодного, 82%)
стручок ванілі або ванільний цукор
Прогрійте до кипіння молоко.
Перемішайте яйця з цукром, додайте борошно і крохмаль, знову перемішайте до однорідності.
Третину молока вилийте в яєчно-борошняну суміш, перемішайте і поверніть у сотейник. На середньому вогні при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Почекайте 30 секунд і зніміть з плити.
Перекладіть у миску, додайте ваніль. Перемішайте.
Додайте кубики холодного масла, перемішайте.
Зберіть торт.
Вистеліть дно форми пергаментом, зверху корж. Змастіть 3 ст. л. крему. Так само перемажте всі 10 коржів.
Корж, що залишився, подрібніть у крихту і з’єднайте з обсмаженим подрібненим волоським горіхом. Присипте торт крихтою.
Залиште торт на кілька годин при кімнатній температурі, потім приберіть у холодильник на 5-6 год.
Зніміть форму та присипте крихтою борти.
Смачного.