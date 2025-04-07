Домашні сочники, як в дитинстві: рецепт
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо десерт, який знайомий багатьом з дитинства - домашні сочники з сиром та родзинками. Моя сім’я їх обожнює..Вони надзвичайно смачні, а готуються легко та швидко.
А ви любите сочники? Куштували цей смаколик?
Сочники
Тісто:
250 г борошна (10 ст. л. без гірки)
4 г харчової соди
1 г солі (1/5 ч. л.)
50 г сметани (жирністю 15-20%)
80 г вершкового масла (кімнатної температури, жирністю 82%)
50 г яйця (1 шт.)
50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
Начинка:
200 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)
20 г цукру (1 ст. л. без гірки)
ванільний цукор
15 г борошна (3 ч. л.)
30 г білка (1 шт.)
80 г родзинок
20 г сметани (жирністю 15-20%)
Для глазурування:
20 г жовтка (1 шт.)
5 мл молока (1 ч. л.)
Усім смачного!