Домашні сочники, як в дитинстві: рецепт

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо десерт, який знайомий багатьом з дитинства - домашні сочники з сиром та родзинками. Моя сім’я їх обожнює..Вони надзвичайно смачні, а готуються легко та швидко.

А ви любите сочники? Куштували цей смаколик?

Сочники

Тісто:

250 г борошна (10 ст. л. без гірки)

4 г харчової соди

1 г солі (1/5 ч. л.)

50 г сметани (жирністю 15-20%)

80 г вершкового масла (кімнатної температури, жирністю 82%)

50 г яйця (1 шт.)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

Начинка:

200 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

ванільний цукор

15 г борошна (3 ч. л.)

30 г білка (1 шт.)

80 г родзинок

20 г сметани (жирністю 15-20%)

Для глазурування:

20 г жовтка (1 шт.)

5 мл молока (1 ч. л.)

Усім смачного!