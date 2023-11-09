Дні, коли не варто мити голову: як це може вплинути на долю й удачу

Волосся слугує захистом для кожної людини, використовуючи потужну енергію, яка захищає нас від неприємностей і нещасть. UAportal розібрався чому не варто мити голову в певні дні тижня і як це може вплинути на долю та благополуччя.

Експерти приписують волоссю кожної людини унікальну силу, наголошуючи на важливості збереження здоров'я, удачі та фінансового процвітання, дотримуючись трьох життєво важливих рекомендацій.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Езотерики стверджують, що вівторок і субота є найбільш сприятливими днями для миття голови. Саме в ці дні можна привернути до себе удачу, процвітання і фінансовий достаток. Оптимальних результатів можна досягти, якщо мити волосся вранці, задаючи тон на весь день, сповнений успіху. Крім того, вважається, що в ці дні підвищується особиста працездатність, що дозволяє досягти безпрецедентних успіхів.

Щоб посилити процвітання, рекомендується ополіскувати волосся м'ятою – техніка, яку ще наші предки використовували для залучення фінансового багатства.

Понеділок, п'ятниця та неділя вважаються найбільш несприятливими днями для миття волосся. Щоб захистити і зберегти всю накопичену удачу і везіння, рекомендується утриматися від миття голови в ці дні. Нехтування цим застереженням може призвести до розкручування спіралі подій і перешкоджання здійсненню планів.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!