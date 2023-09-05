Для трех знаков зодиака сентябрь станет месяцем прорыва: их ждут большие перемены

Сентябрь будет особенным месяцем для трех уроженцев зодиакального круга, что связано с ретроградным Меркурием в созвездии Девы. По словам астрологов, большие перемены ждут Овнов, Львов и Стрельцов.

Овен

Для упрямых Овнов это будет время размышлений. События первой половины сентября заставят их о многом задуматься. Уроженцы знака изменят свое отношение к нескольким принципиальным вопросам. Благодаря этому произойдут перемены как на работе, так и в личной жизни. Овны совершат карьерный рывок и смогут наладить отношения с близкими.

Лев

Львы в сентябре смогут решить вопросы, которые уже давно их беспокоили. Дела на работе наладятся, более того, перед уроженцам знака откроются перспективы продвижения по карьерной лестнице. Они будут полны сил и энергии покорять новые высоты. Одинокие Львы могут найти вторую половинку, а также завести новых друзей.

Стрелец

Стрельцы решат свои жизненные дилеммы и разорвут токсические связи. Сентябрь станет поворотным моментом для уроженцев знака, когда они смогут распрощаться с прошлым. Уроженцы знака во второй половине сентября получат неожиданное предложение, но следует хорошенько подумать, прежде чем принять решение. Возможно, речь идет о переезде в другой город или смене работы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.