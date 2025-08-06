Десерт ''Три молока'': ніжний, солодкий, розкішний

ТРИ МОЛОКА, ЯК З КОЛУМБІЇ

Як і я.

(Але не хвилюйтесь, летіти туди не треба — все вже є в супермаркеті)

Бо головна зірка цього десерту — згущене молоко.

Інгредієнти:

• Молоко — 1 склянка;

• Пряжене молоко — 1 склянка;

• Вершки — ½ склянки;

• Згущене молоко ПМКК — 3 ст. л;

• Варене згущене молоко "Іриска" ПМКК — 2 ст. л;

• Маскарпоне (для крему) — 250 г;

• Цукрова пудра (для крему) — 2 ст. л.;

• Вершки (для крему) — 100 мл;

• Савоярді (або інше хрустке печиво);

• Ягоди — для декору.

Спосіб приготування:

1. У невеликій каструлі змішайте молоко, пряжене молоко, вершки і два види згущеного молока. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню та охолодіть.

2. У мисці змішайте маскарпоне, цукрову пудру та вершки. Збийте до кремоподібної консистенції.

3. У форму викладіть подрібнене савоярді. Залийте молочною сумішшю.

4. Зверху — шар крему, а потім ягоди.

5. Поставте в холодильник на 2–3 години, щоб усе добре просочилось.

Ніжний, солодкий, розкішний — саме те, коли хочеться потішити себе без зайвих зусиль.