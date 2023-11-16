Дерева-обереги, які наші предки завжди висаджували біля своїх осель

Упродовж століть наші предки надавали особливого значення посадці певних дерев біля своїх домівок. Вважалося, що ці дерева-обереги володіють надзвичайною силою, захищають від негараздів і приносять удачу. UAportal пропонує ближче познайомитися з цими незвичайними деревами та чарами, які вони в собі несуть.

Береза

Березу вважали втіленням дівочої душі, її називали захисницею від злого умислу. Дехто вірив, що серед гілок ховаються духи, які охороняють оселю від зла. Коли народжувалася дівчинка, на подвір'ї садили березу, яка уособлювала жіночність у своїй суті.

Під час хвороби береза могла вбирати в себе недуги людини. Достатньо було побризкати на стовбур водою, промовляючи слова: "Дерево не помре, а хворий зцілиться", – і хвороба переходила на дерево.

Калина

Калину було заборонено рубати. Її ніжні білі квіти символізували ніжність і невинність. Дівчата часто благали своїх потенційних суджених під калиновим деревом, примовляючи: "Червона калино, вся вродлива, дай і мені, теж вродливій, знайти насолоду для серця і душі". Щоб захиститися від недоброзичливості, дівчата розкидали ягоди калини по кутках спальні або розвішували її гілки в кімнаті.

Ліщина

Пов'язана з богом Велесом, ліщина мала особливі чари. Дивним чином вона ніколи не ставала мішенню для ударів блискавки. Шукаючи настанови чи розради, люди часто сиділи біля ліщини, розмірковуючи над життєвими питаннями.

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Щоб захистити новонародженого від злого ока, обпалену гілочку ліщини обережно обводили навколо колиски, супроводжуючи її запевненням: "Моя дитина під захистом, моя дитина під наглядом".

Клен

Дерево, відоме своїми миротворчими властивостями, кленовий гай слугував притулком для молодят і подружніх пар, які вже давно перебували у шлюбі. Прогулянка серед цих величних дерев дарувала подружжю гармонійне і спокійне благословення. Промовляння слів: "Клен, захисти, захисти від біди і сварок", було відлунням цього прохання.

Неспокійним душам, обтяженим турботами, радили зірвати гілку з цього дерева. У сучасну епоху, коли панує тривога, збирання та сушіння кленового листя дозволяє людям відчути його спокій, не зриваючи постійно свіже листя. Тож бережімо бадьорість цієї живої істоти, усвідомлюючи її внутрішню цінність.

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