Дайте друге життя старій чавунній ванні: 5 цікавих ідей

З плином часу наші ванни часто набувають зношеного вигляду, з'являються подряпини та зменшується їхня функціональність. Хоча багато хто може інстинктивно подумати про заміну, та чи є це дійсно розумним рішенням? UAportal розповів про п'ять способів використання старих ванн за новим призначенням.

Реставрація

Перш ніж відкинути ідею купівлі нової ванни, важливо розглянути переваги реставрації. Для порівняння, знайти заміну з точними параметрами чавунної ванни може виявитися складно. Вибір на користь реставрації виявляється економічно вигідним рішенням, з помітними результатами.

Декоративний ставок

Хочете створити ставок на своїй ділянці, але з мінімальними витратами? Подумайте про те, щоб вирити яму, помістити в неї стару ванну і наповнити її водою. Забезпечення належного дренажу шляхом створення отвору в ямі дозволить надлишку води ефективно стікати.

Не соромтеся прикрашати ванну камінням або іншими декоративними рослинами. Дехто фарбує стіни, використовуючи спеціально призначену для цього фарбу. Можливостей для створення штучної водойми зі старої ванни безліч, що дає змогу для особистих творчих експериментів.

Грядка або клумба

Перетворення старої ванни на клумбу вимагає мінімальних зусиль. Садівники використовують ванну як теплицю для вирощування теплолюбних рослин. Клумбу можна пофарбувати і прикрасити камінням або іншими матеріалами на власний розсуд.

Бак для води

Для тих, хто проживає в приватних будинках і розуміє цінність наявності води на своїй ділянці, оптимальним варіантом є переобладнання старої ванни в резервуар для води. Її можна використовувати для зберігання води, яка природним чином нагрівається протягом дня, забезпечуючи ідеальний ресурс для поливу сільськогосподарських культур.

Створення меблів

Ще одним інноваційним підходом є перетворення старої ванни на два відмінні крісла. Достатньо просто розрізати ванну на дві частини і згладити краї за допомогою шліфування. Для стійкості слід подумати про тип ніжок і способи кріплення.

Після створення конструкції крісла відшліфуйте поверхню та підготуйте її до фарбування. Щоб додати комфорту, можна покласти на перероблену ванну матрац, подушки та інші затишні елементи.