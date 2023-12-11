Дива природи, які слід побачити кожному

Відкриваємо для себе чудеса природи

UAportal розповів про дива природи, які слід побачити на власні очі. Дізнайтеся більше про неймовірні чудеса нашої планети.

Великий Бар'єрний риф

Великий Бар'єрний риф біля берегів Австралії – одне з найдивовижніших природних чудес. Простягаючись на понад 2300 кілометрів, це найбільша система коралових рифів у світі, яка може похвалитися яскравими кольорами та різноманітним морським життям.

Північне сяйво

Це захоплююче видовище відбувається в полярних регіонах, зокрема, за Полярним колом. Танцюючі завіси яскравих зелених, рожевих і фіолетових вогнів у нічному небі зачаровують усіх, хто стає свідком цього небесного видовища.

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Гранд-Каньйон

Третє місце в топі посідає вражаючий Гранд-Каньйон у Сполучених Штатах Америки. Це колосальне геологічне диво, що простягається на 446 кілометрів, було висічене річкою Колорадо протягом мільйонів років, демонструючи яскраві шари гірських порід різних відтінків і залишаючи відвідувачів у захваті.

Водоспад Вікторія

Водоспад Вікторія розташований на кордоні Замбії та Зімбабве в Африці. Ця неймовірна система водоспадів, яку часто називають "Гримлячий Дим", є найбільшою на Землі, її середня ширина становить 1,7 кілометра, а висота – 108 метрів.

Велика синя діра

Ця масивна підводна печера, діаметром понад 300 метрів і глибиною 125 метрів, є справжнім чудом світу. Її темно-синій колір, ідеально кругла форма та багата морська екосистема приваблюють дайверів з усього світу.

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