Аби привернути удачу: у які дні варто змінювати постіль

Регулярна заміна постільної білизни важлива не лише для підтримання чистоти, але й для уникнення потенційних неприємностей. UAportal підготував список прикмет, пов'язаних з цією буденною процедурою.

Згідно з народними повір'ями, найсприятливіший день для зміни постільної білизни – субота, в ідеалі – в поєднанні з прибиранням. Вважається, що дотримання цього ритуалу приверне достаток для всієї родини та сприятиме міцному здоров'ю. Цікаво, що це допомагає полегшити безсоння і запобігти нічним кошмарам.

Ще один сприятливий день для зміни постільної білизни – четвер. Вважається, що таким чином можна запросити удачу у своє життя. Крім того, якщо змінити постільну білизну в Чистий четвер перед Великоднем, вважається, що ця практика приверне щасливі події на весь рік. Фольклор йде ще далі, припускаючи, що не просто чиста постільна білизна, а саме новий комплект має більше значення.

І навпаки, є дні, коли міняти постільну білизну не рекомендується. Вважається, що зміна постільної білизни в неділю може спричинити безсоння та нічні кошмари. Аналогічно, п'ятниця є нещасливою для цієї процедури, оскільки вважається, що вона притягує дрібні труднощі.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Крім того, рекомендується уникати зміни постільної білизни під час великих церковних свят, щоб уникнути потенційного залучення значних неприємностей у своє життя.

Ще один аспект, на який варто звернути увагу, – коли прати постільну білизну. Рекомендується виконувати це завдання в понеділок або вівторок, попередньо вивернувши постільну білизну навиворіт. Вважається, що така практика захищає сім'ю від хвороб і нещасть.

Цікаво, що прання білизни понеділками було не лише забобоном, а й мало практичне підґрунтя. У минулому, до появи систем опалення та сушарок, прання постільної білизни в понеділок забезпечувало достатній час для її висихання до суботи, коли вона знову була готова до використання.

Прикмета свідчить, що ніколи не можна віддавати використану постільну білизну, оскільки вважається, що разом з нею віддається своє здоров'я. Якщо є намір подарувати постільну білизну людині, яка дотримується цих забобонних переконань, радимо попросити натомість монетку, щоб уникнути можливих конфліктів.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!