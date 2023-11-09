Аби не накликати біду: що не можна робити перед поїздкою

UAportal склав список дій, яких варто уникати перед тим, як вирушати в подорож. Перспектива будь-якої подорожі часто наповнює нас хвилюванням, і ми хочемо, щоб все пройшло легко, без будь-яких неприємних сюрпризів.

Наші предки твердо вірили, що перед тим, як вирушати в дорогу, слід утриматися від певних дій, щоб уникнути можливих нещасть. Більше того, існують певні табу на поведінку, що стосуються часу, коли член родини перебуває в дорозі.

Перед подорожжю бажання підготуватися, бути в найкращому вигляді – цілком природне. Однак, згідно з давніми прикметами, мити голову перед поїздкою не варто. Наші предки вірили, що такий вчинок зробить нас вразливими для нечистої сили. Краще вимити голову за день до початку подорожі або зробити це вже після прибуття до місця призначення.

Старовинні забобони стверджують, що вкрай несприятливо повертатися додому, пройшовши половину шляху. Навіть якщо відкинути такі вірування і зосередитися на раціональному судженні, ця дія навряд чи принесе комусь користь, оскільки призводить лише до втрати дорогоцінного часу. Тому бажано заздалегідь підготуватися і зібрати речі, щоб нічого не залишилося позаду. Перед від'їздом необхідно ретельно перевірити, чи все найнеобхідніше взято з собою.

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Існує повір'я, що ліва сторона асоціюється з негативними і нечистими силами, в той час як права – символізує світло і позитив. Отже, для забезпечення щасливої подорожі достатньо переступати поріг правою ногою. Крім того, якщо під час цього процесу прочитати молитву, це може посилити позитивну енергію. Дотримання цього простого правила вимагає мінімум часу і зусиль.

Існує давній ризик "зашити" нещастя в тканину успіху, що призведе до потенційних неприємностей під час подорожі. Якщо випадково порвалася улюблена блузка, призначена для подорожі, то бажано обрати інший одяг, а не поспіхом зашивати порваний.

Розкривайте свої плани подорожі лише тим, кому довіряєте, і приховуйте деталі шляху від незнайомих людей. Чим менше людей знає про подорож, тим краще. Якщо ділитися такими конфіденційними деталями з незнайомцями, можна викликати заздрість або недоброзичливість, що потенційно може поставити під загрозу безперешкодний перебіг подорожі.

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