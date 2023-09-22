Аби уникнути проблем і нещасть: де не слід класти віник

У сучасному світі багато домогосподарств перейшли на використання пилососів для прибирання. Однак є й ті, хто вважає за краще тримати вдома старий добрий віник.

Хоча віник може бути корисним інструментом для прибирання, важливо пам'ятати про енергетику, яку він несе, особливо залежно від того, де він знаходиться. У цій статті ми розповімо, де не варто залишати віник, щоб не привернути до себе нещастя та потенційні проблеми.

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Одне з найважливіших правил, яке слід пам'ятати, – ніколи не тримайте віник за дверима свого будинку, квартири, кімнати чи сараю. Якщо тримати його там, він заблокує всю позитивну енергію, потенційно запрошуючи негативні сили у ваш простір. Однак з цього правила є виняток. При очікуванні приходу непроханого гостя, бажано покласти віник біля порога. Вважається, що це захистить вас і вашу родину від будь-якого негативу. Після того, як небажана людина піде, рекомендується підмести приміщення і повернути віник на відведене місце.

Ще одне місце, де не варто зберігати віник – це туалет або ванна кімната. Вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям і хвороб. Щоб підтримувати здорове середовище, краще знайти альтернативне місце для зберігання віника.

Розміщення віника у вітальні також може мати негативні наслідки. Вважається, що він провокує непотрібні сварки та суперечки між членами сім'ї, навіть без видимої причини. Щоб сприяти гармонії у вашій родині, розумно тримати віник подалі від цього спільного простору.

Нарешті, важливо, щоб віник був чистим і доглянутим. Треба зберігати його в затишному і непомітному місці, щоб він залишався поза увагою зайвих очей.

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