Що означає спів різних птахів: хто з пернатих віщує нещастя

Протягом усієї історії людства люди приписували птахам різні містичні властивості. UAportal підготував добірку поширених вірувань, пов'язаних з птахами.

Клювання вікон птахами

Коли птах невпинно клює вікно, це може символізувати неминучу загибель. У багатьох народах це символізує про стукіт несподіваної смерті.

Ворони та негативна репутація

Ворони здавна асоціюються з негативними уявленнями через їхній антисоціальний спосіб життя. Їхня репутація як носіїв нещастя бере свій початок ще з грецької міфології, коли біла ворона Аполлона стала чорною, пов'язуючи цих птахів із хворобами, смертю та нещастям.

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Вважається, що ворона біля будинку віщує нещасливе майбутнє чи навіть чиюсь неминучу смерть. Щоб убезпечити себе від потенційного нещастя під час зустрічі з вороною, деякі пропонують поклонитися чи схилити капелюх перед вороною.

Таємниці пташиного співу

У різних культурах та регіонах пташиним голосам надавалося різне значення. Легенди припускають, що птахи, які співають під час польоту, приносять удачу, тоді як сова, що кричить вдень, сигналізує про погану долю.

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