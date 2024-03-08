Що означає, коли птахи будують гнізда біля вашого будинку: народні вірування

Наявність пташиних гнізд на балконах, під вікнами, на дахах, горищах є звичним явищем для багатьох людей. UAportal розповів, що хоча наука дає цьому явищу пояснення, існують також культурні вірування, пов'язані з цим феноменом.

Гніздо на балконі

Згідно з народними повір'ями, птахи часто обирають для будівництва гнізд балкони будинків або квартир, де проживають добродушні люди. Вважається, що такі оселі мають якості гармонії, довіри та любові. Цікаво, що якщо ці гнізда в'ють голуби, то вважається, що це символізує прийдешнє фінансове благополуччя.

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Якщо незаміжня людина знаходить голубине гніздо на своєму балконі, це вважається ознакою того, що вона незабаром зустріне своє справжнє кохання. Однак присутність ворон або галок на балконі вважається попереджувальним знаком про неприємності, що насуваються.

Гніздо під або над вікном

Коли ластівки, голуби або синиці в'ють гнізда під вікнами або над ними, вважається, що це приносить захист будинку або квартирі. Таке тлумачення стосується і людей, які знаходять такі гнізда як знак опіки.

Вважається позитивним знаком, якщо птахи повертаються з року в рік, поступово збільшуючи свою чисельність. І навпаки, слід бути обережним, якщо птахи раптово зникають. Хоча ластівки можуть відлітати на південь у певні сезони, якщо вони не повертаються, це вважається несприятливим явищем.

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