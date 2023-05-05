Що означає, коли чешуться долоні і чому підкова приносить удачу: популярні прикмети

Вікові звичаї передавалися з покоління в покоління і продовжують дотримуватися багатьох українців. UAportal підготував статтю про прикмети в українській культурі, які вказують на гарне, наголошуючи на їхньому культурному значенні та сенсі.

Павук у будинку

Однією з найпоширеніших прикмет в українській культурі є присутність павука у будинку. Хоча багато людей можуть боятися павуків, побачити їх у будинку вважається гарною ознакою. Вважається, що павуки приносять у будинок удачу та процвітання. Деякі люди навіть вірять, що вбивство павука може завдати нещастя.

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Згідно з українським фольклором, павук, що плете павутиння в будинку, означає, що до вас прийдуть гроші. Ця прикмета особливо поширена навесні, коли павуки активніші. Українці часто вітають павуків у своїх будинках, вірячи, що вони приносять успіх.

Птах у вікні

Ще однією доброю прикметою в українській культурі є поява птаха у вікні. Вважається, що ця прикмета приносить звістку про надходження гостя або листа поштою. Якщо птах співає, то це ще найкращий знак, оскільки вважається, що це приносить удачу та гарні звістки.

Українці вірять, що різні види птахів приносять різний успіх. Наприклад, вважається, що горобець приносить хороші новини, а ластівка – удачу в коханні. Ця прикмета нагадує, що природа вміє спілкуватися з нами і приносити нам послання надії та позитиву.

Сверблячка в долонях

В українській культурі вважається, що якщо свербить ліва долоня, це означає, що скоро до вас прийдуть гроші. З іншого боку, якщо свербить права долоня, значить, ви втратите гроші.

Це повір'я не є унікальним для української культури та зустрічається у різних культурах світу. Часто його розглядають як спосіб передбачити фінансовий успіх.

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Підкова

Підкова – ще один популярний символ успіху в українській культурі. Вважається, що якщо повісити підкову над дверима свого будинку, це принесе успіх і захистить від бід. Підкову слід вішати відкритим кінцем вгору, оскільки це допоможе успіху увійти до вашого будинку.

Згідно з українським фольклором, підкови спочатку використовувалися для захисту копит коней, але також вважалося, що вони мають магічні властивості і приносять удачу. Багато українців і сьогодні вішають підкови у своїх будинках як символ успіху та захисту.

Сажотрус

Зрештою, в українській культурі гарною ознакою вважається зустріч із сажотрусом. Ця традиція сягає XVIII століття, коли сажотрусів вважали провісниками удачі і процвітання.

Згідно з українським фольклором, вважалося, що сажотруси здатні очистити будинок від негативної енергії та принести удачу в родину. Якщо сажотрус відвідує ваш будинок, це вважається знаком удачі, і багато українців вірять, що важливо подарувати йому подарунок або дати чайові, щоб удача тривала.

Нагадаємо, що гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт залучатиме гроші. Як його знайти, читайте у матеріалі UAportal.

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